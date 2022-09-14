Брянца ждёт суд за убийство знакомого

Обвиняемый в убийстве 55-летний житель Брянска предстанет перед судом.

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве. В преступлении обвиняют 55-летнего жителя города Брянска.

По версии следствия, ночью 3 мая пьяный мужчина в своей квартире дома по улице Братьев Ткачевых поссорился со знакомым. Приятелю он нанёс множественные удары ножом и тупым предметом по голове. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.