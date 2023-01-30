Брянца ждёт суд за хранение и торговлю наркотиками

Брянец предстанет перед судом за хранение и сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Брасовского района напавила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении 31-летнего жителя. 18 августа прошлого года мужчина в парке на улице Красноармейской в посёлке Локоть продал своей знакомой марихуану. В октябре он пытался распространять это же наркотическое вещество путем «закладок». Но преступления пресекли стражи порядка.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли 49 граммов наркотиков. В квартире фигуранта стражи порядка нашли еще более 10 граммов заперенного вещества.

Уголовное дело рассмотрит Брасовский районный суд.