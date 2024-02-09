Брянца ждёт суд за хранение винтовки и патронов
Брянца ждёт суд за хранение винтовки Мосина и больше сотни патронов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном хранение оружия и боеприпасов. Приговор выслушает 38-летний житель Жирятинского района.
По версии правоохранителей, в прошлом году в лесу мужчина нашёл винтовку 7,62-мм образца 1891/1930 гг. конструкции Мосина и 104 патрона калибров 7,62 мм и 5,6 мм. Оружие он хранил дома. Ветровку и патроны изъяли сотрудники полиции.
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