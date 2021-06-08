Брянцев шантажировал 29-летний лжеполицейский

В составе преступной группы молодой человек вымогал деньги.

29-летний житель Брянска предстал перед судом по обвинению в вымогательстве с применением насилия и причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с июля 2019 года по май 2020 года в Брянске действовала организованная преступная группа, члены которой под видом правоохранителей вымогали у горожан деньги, угрожая насилием и распространением порочащих сведений.

16 мая пьяный участник группы на улице поссорился с прохожим и избил его по лицу.

Суд приговорил жителя Брянска к восьми годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении остальных членов преступной группы выделили в отдельное производство.