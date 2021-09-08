Брянцу дали полгода колонии за найденный на улице обрез

Как сообщает региональная прокуратура, в августе 2019 года недалеко от дома № 11 по улице Федюнинского мужчина нашел обрез самодельного охотничьего ружья 16-го калибра, пригодного для стрельбы. Оружие он принес домой, где хранил его до обнаружения и изъятия полицейскими.

Горькая доля. В России растет число людей, употребляющих алкоголь По данным статистики, Россия входит в число 10 стран с наибольшим употреблением спиртного. Однако специалисты полагают, что эти цифры не отражают реальной ситуации и настоящие показатели гораздо выше. Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на участке едва просматривается строение цвета неба. –

Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2,5 раза в январе-августе В январе-августе 2021 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 62,3 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки леса. Только в августе погрузка лесных грузов в Смоленской области увеличилась по сравнению с августом 2020 года в

Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 2 млн тонн в январе-августе По оперативной информации, в январе-августе 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 2 млн тонн, что на 4,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев 2021 года погружено: – химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (+4% к январю-августу 2020 года); – черных металлов – 99,8 тыс.

В Смоленске на оживленном перекрестке отключили светофор В Смоленске на время ремонтных работ отключили светофоры на перекрестке улиц Соболева — 2-й Верхний Волок. Об этом сообщает «Смоленскавтодор». 6 и 7 сентября с десяти часов утра до пяти часов вечера отключат светофор на перекрестке улиц Соболева и 2-й Верхний Волок из-за плановых отключений электроэнергии.

Восемь жителей Смоленской области умерли от коронавирусных осложнений 5 сентября стало известно о 131 новых случаях заражения коронавирусом среди жителей Смоленской области. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 46 195 случаев заражения «короной». Ешё 118 смолян выздоровели за минувшие сутки. Общее число переболевших – 41461. Восемь смолян скончались от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов увеличилось до 1534.