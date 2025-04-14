Брянцу суд ограничил свободу за использование фальшивых документов

Брянцу суд ограничил свободу за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель Дятьково.

В 2020 году мужчина через интернет купил фальшивые права. Вечером 30 октября 2024 года на улице Ленина в Дятьково за рулём автомобиля его остановили сотрудники ГИБДД. Фигурант предъявил фальшивку инспекторам. Они распознали подделку.

Суд ограничил виновному свободу на полгода. Приговор не вступил в законную силу.