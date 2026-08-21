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Два человека получили ранения при атаках ВСУ по Брянской области

2026, 21 августа 10:52
Два человека получили ранения при атаках ВСУ по Брянской области
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Два человека получили ранения при атаках ВСУ по Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.  

 

За минувшие сутки воздушную границу Брянской области нарушили  124 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Воронок Стародубского района. При взрыве осколочные ранения получил мужчина. При нападении дрона в селе Понуровка Стародубского района также травмирован житель. Пострадавшим оперативно оказали помощь врачи.

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