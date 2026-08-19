Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 21 банки шоколадной пасты жителя Орловской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился директор сетевого магазина в Фокинском районе города Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения работники выявили факт хищения 21 банки орехово-шоколадной пасты. Ущерб составил почти 8500 рублей.
Правоохранители выяснили, что к преступления причастен 36-летний уроженец Орловской области. Ранее он уже был судим. Мужчину задержали. Он признался, что успел продать похищенное.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранта суд отправил в СИЗО.