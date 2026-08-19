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Криминал

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 21 банки шоколадной пасты

2026, 19 августа 12:39
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 21 банки шоколадной пасты
Источник фото

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 21 банки шоколадной пасты жителя Орловской области. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился директор сетевого магазина в Фокинском районе города Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения работники выявили факт хищения 21 банки орехово-шоколадной пасты. Ущерб составил почти 8500 рублей.

Правоохранители выяснили, что к преступления причастен 36-летний уроженец Орловской области. Ранее он уже был судим. Мужчину задержали. Он признался, что успел продать похищенное. 

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта суд отправил в СИЗО.

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