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Криминал

Кражу коньяка из гипермаркета в Брянске раскрыли полицейские

2026, 20 августа 08:30
Кражу коньяка из гипермаркета в Брянске раскрыли полицейские
Источник фото

Кражу коньяка на 7000 рублей из гипермаркета в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

Представитель службы безопасности гипермаркета в Советском районе Брянска обратился в полицию с заявлением о краже. При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудник выяснил, что посетитель незаметно для персонала вынес из зала коньяк. Ущерб составил почти 7000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель города Жуковки. Мужчина признался в хищении и обязался возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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