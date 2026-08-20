Кражу коньяка из гипермаркета в Брянске раскрыли полицейские

2026, 20 августа 08:30

Кражу коньяка на 7000 рублей из гипермаркета в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Представитель службы безопасности гипермаркета в Советском районе Брянска обратился в полицию с заявлением о краже. При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудник выяснил, что посетитель незаметно для персонала вынес из зала коньяк. Ущерб составил почти 7000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель города Жуковки. Мужчина признался в хищении и обязался возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».