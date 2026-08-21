Брянские школьники получили первые паспорта в преддверии Дня Государственного флага РФ

2026, 21 августа 14:28

Брянские школьники получили первые паспорта в преддверии Дня Государственного флага РФ. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в здании правительства Брянской области прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. На неё пригласили 21 подростка.

Главный документ гражданина ребятам вручили временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, спикер заксобрания Валентин Суббот, депутат Государственной думы Александр Богомаз и заместитель начальника УМВД России по Брянской области Роман Першиков. Также школьникам подарили издания Конституции РФ.

«Паспорт — не просто документ, удостоверяющий гражданство. Это, прежде всего, ответственность перед обществом, перед родителями, перед родной землей и перед самим собой», – отметил Егор Ковальчук.