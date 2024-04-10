Брянцу суд ограничил свободу за убийство тёщи по неосторожности

Брянцу суд ограничил свободу на год за погибшую на пожаре тёщу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На скамье подсудимых оказался 58-летний житель областного центра.

Днём 29 июня 2023 года пьяный мужчина обронил непотушенный окурок сигареты на пол в тамбуре у себя дома по улице Шмидта в Бежицком районе Брянска. Из-за этого произошёл пожар. Пожилая мать супруги фигуранта отравилась угарным газом и умерла.

Суд ограничил виновному свободу на год. Решение в законную силу не вступило.