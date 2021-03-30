Брянцы перевели почти 6 млн рублей лже-банкирам за неделю

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков.

За неделю потерпевшие перечислили лже-банкирам более 5 800 000 рублей.

Под предлогом отмены якобы совершенного ошибочного платежа, получения на выгодных условиях кредита или займа, компенсации или бонусов, заморозки подозрительного денежного перевода, злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседников, в том числе коды, которые должны знать только хозяева банковских карт, и списывали со счетов доверчивых граждан деньги.

Только в один день двое потерпевших – 58-летний житель Володарского и 38-летний житель Суражского района под предлогом оформления выгодного кредита потеряли полтора миллиона и 890 тысяч рублей соответственно.