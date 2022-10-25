Брянцы за девять месяцев совершили правонарушений почти на 1 млн рублей

С января по октябрь текущего года в Брянске административные комиссии привели к ответственности за правонарушения 850 человек. На них был составлен 901 протокол, а общая сумма начисленных им штрафов составила 962,1 тыс. рублей.

Такие цифры озвучили на совещании у главы Брянской городской администрации Александра Макарова, где подводили итоги работы административных комиссий города за девять месяцев.

Как свидетельствует статистика, собранная админкомиссиями, самым популярным у брянцев правонарушением можно назвать нарушение тишины и покоя — 464 протокола. На втором месте торговля в не предназначенных для нее местах — 312 протоколов. Третье заняло оставление машин вне парковок — 48 протоколов.