Брянец 11 лет проведёт в колонии за убийство собственной матери

Суд отправил жителя Стародубского района на 11 лет в колонию за жестокое убийство собственной матери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 30-летний житель Стародубского района.

В ночь на 23 апреля пьяный мужчина в доме на хуторе Коровченка поссорился со своей матерью. Он жестоко избил женщину, а также, удерживая её за волосы, ударил несколько раз лицом о металлическую раковину. 59-летняя женщина умерла от полученных травм.

Суд приговорил виновного к 11 годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.