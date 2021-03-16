Брянец из ревности избил посетителя кафе до потери сознания

Возбуждено уголовное дело.

Бежицкие полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении посетителя кафе.

Как сообщает региональное УМВД, в полицию по поводу состояния 31-летнего мужчины обратились сотрудники городской больницы. Пациент рассказал, что накануне ночью отдыхал в кафе в Бежицком районе. Один из посетителей приревновал к нему свою девушку.

Чтобы выяснить отношения, мужчины вышли на улицу, словесная перепалка переросла в драку. В результате ревнивец избил соперника до потери сознания, а затем вернулся в кафе и продолжил вечеринку.

Придя в себя, житель Бежицы отправился домой, но затем почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-лицевую травму.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого – ранее судимого 32-летнего жителя Фокинского района. Он уже дал признательные показания.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до шести лет заключения.