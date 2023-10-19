Жителя Почепа подозревают в краже триммера из частного дома

Житель Почепа променял чужой бензотриммер на спиртное. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции обратился 33-летний житель Почепа. Со стройки его частного дома пропало имущество. Мужчина неделю не был на объекте. За это время неизвестный пробрался в дом и похитил бензотриммер, стоимостью восемь тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Злоумышленник признался, что продал чужую технику за полторы тысячи рублей. Деньги он потратил на алкоголь.

Полицейские нашли похищенное имуществ и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.