49 подростков из Брянска совершили преступления в этом году

За 9 месяцев в Брянске 49 несовершеннолетних совершили преступления. Об этом сообщили в городской администрации.
В мэрии на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили статистику преступлений среди подростков за 9 месяцев. Так, начальник отделения ПДН УМВД России по городу Брянску Ирина Гращенкова отметила, что в Брянске в суд направлено 63 уголовных дела в отношении несовершеннолетних. 18 из них связаны с незаконным оборотом наркотиков. В преступлениях участвовали 49 подростков.
Правоохранители активно занимаются профилактикой. С начала учебного года полиция провела 97 лекций с учениками школ и 1 300 индивидуальных бесед.
«Недостаточно, что на профилактические беседы в школы приходят сотрудники полиции. Дети воспринимают это как очередной скучный урок. Считаю, что будет эффективнее, если с собой полиция будут приводить тех, кто отбыл наказание за наркопреступления или реабилитируется после употребления наркотиков. Пусть молодые люди расскажут, каково это — преступать закон. Такая практика должна стать постоянной», — подчеркнул первый заммэра Сергей Антошин.
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