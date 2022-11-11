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Брянец, избивший мать-инвалида, отправится в колонию на девять лет

2022, 11 ноября 17:33 Происшествия
Брянец, избивший мать-инвалида, отправится в колонию на девять лет
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Суд приговорил к 9 годам тюрьмы жителя Брянска за причинение смертельных травм его матери-инвалиду. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел по уголовное дело о причинении смертельных травм пожилой женщине в беспомощном состоянии. На скамье подсудимых оказался 29-летний сын потерпевшей.

В июле 2022 года пьяный мужчина поссорился со своей 54-летней матерью – инвалидом 1 группы. Он несколько раз ударил родственницу кулаком по голове. От полученных травм женщине стало плохо и она попала в больницу, где спустя время умерла. 

Суд отправил мужчину на девять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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