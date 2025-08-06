Брянец лишился дорогой иномарки за вождение в пьяном виде

Брянец лишился дорогой иномарки за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель областного центра.
Утром 17 февраля 2025 года мужчину за рулём Mercedes-Benz на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска остановили сотрудники полиции. Водитель оказался пьян.
В апреле 2023 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.
Суд оштрафовал виновного на 100 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения. Автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий супруге мужчины, конфискован в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.
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