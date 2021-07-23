Брянец обанкротился и развелся, чтобы не платить банкам 1,6 миллиона рублей

Дело о мошенничестве при кредитовании направили в суд.

Житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в кредитном мошенничестве.

Как сообщает региональное УМВД, в декабре 2019 года брянец, используя поддельные документы с недостоверными сведениями о доходах, получил в нескольких банках кредиты на сумму 1,6 миллиона рублей.

Погашать долги перед банками он не стал. Чтобы избежать ответственности, заемщик фиктивно развелся и прошел процедуру банкротства.

Его причастность к мошенничеству установили полицейские в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий. На имущество брянца стоимостью 890 тысяч рублей наложили арест.

Уголовное дело рассмотрит мировой суд Советского судебного района Брянска.