Брянец оформил микрозайм на знакомую по фотографии

18-летнего брянца подозревают в оформлении кредита на знакомую девушку по ее фотографии. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 20-летняя жительница Володарского района Брянска. Девушка получила сообщение о необходимости погасить задолженность по микрозайму на шесть тысяч рублей. При этом сама она кредитов не брала.

Сотрудники полиции выяснили, что микрозайм оформил 18-летний знакомый девушки. Он попросил её сфотографироваться с листом бумаги с цифрами. Он объяснил, что это идентификационный код для личного кабинета в букмекерской конторе на ее имя. За это парень обещал делиться частью выигрыша.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».