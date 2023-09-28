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Брянец оформил микрозайм на знакомую по фотографии

2023, 28 сентября 17:31 Происшествия
Брянец оформил микрозайм на знакомую по фотографии
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18-летнего брянца подозревают в оформлении кредита на знакомую девушку по ее фотографии. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В полицию обратилась 20-летняя жительница Володарского района Брянска. Девушка получила сообщение о необходимости погасить задолженность по микрозайму на шесть тысяч рублей. При этом сама она кредитов не брала.  

Сотрудники полиции выяснили, что микрозайм оформил 18-летний знакомый девушки. Он попросил её сфотографироваться с листом бумаги с цифрами.  Он объяснил, что это идентификационный код для личного кабинета в букмекерской конторе на ее имя. За это парень обещал делиться частью выигрыша. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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