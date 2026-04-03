Брянец отправился в колонию за финансирование террористического движения

2026, 03 апреля 10:55

Брянец отправился в колонию на девять лет за финансирование террористического движения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

2-й Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело о финансировании терроризма. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель Брянска. С сентября по декабрь 2023 года мужчина перевёл на электронные криптокошельки общественного движения, признанного террористическим на территории России, 47 тысяч рублей для финансирования его деятельности.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Мобильный телефон осужденного, являвшийся средством совершения преступления, конфискован. Решение не вступило в законную силу.