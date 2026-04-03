Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Брянец отправился в колонию за финансирование террористического движения

2026, 03 апреля 10:55
Источник фото

Брянец отправился в колонию на девять лет за финансирование террористического движения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

2-й Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело о финансировании терроризма. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель Брянска. С сентября по декабрь 2023 года мужчина перевёл на электронные криптокошельки общественного движения, признанного террористическим на территории России,  47 тысяч рублей для финансирования его деятельности. 

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Мобильный телефон осужденного, являвшийся средством совершения преступления, конфискован. Решение не вступило в законную силу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14721) брянск (6893) ДТП (2714) ГИБДД (2258) прокуратура (2074) уголовное дело (2031) Александр Богомаз (1942) суд (1787) авария (1647) мчс (1518) коронавирус (1272) умвд (1056)