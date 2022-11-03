Брянец отправится на 12 лет в колонию за убийство женщины

Жителя селе Смолевичи суд приговорил к 12 годам тюрьмы за убийство знакомой. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд вынес приговор 46-летнему жителю Клинцовского района.

Ночью 30 июня 2020 года пьяный обвиняемый в своём доме по переулку Кооперативному в селе Смолевичи поссорился со знакомой. Женщину он несколько раз ударил ножом в шею и голову. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.

Правоохранители при обыске в доме обвиняемого нашли несколько емкостей с порохом общей массой более 325 грамм.Разрешения на хранение взрывоопасного вещества у мужчины не было.

Судом приговорил фигуранта к 12 годам в колонии строгого режима со штрафом в 15 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.