Происшествия

Брянец отправится в колонию за найденный в лесу автомат

2026, 20 января 11:07
Брянец отправится в колонию за найденный в лесу автомат
Брянец отправится в колонию за найденный в лесу автомат с патронами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Володарского район Брянска вынес приговор по уголовному делу о незаконном хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. На скамье подсудимых оказался 47-летний брянец. 

В 2023 году мужчина в лесу в Навлинском районе нашёл автомат Калашникова и 43 патрона, пригодных для производства выстрелов. Оружие и боеприпасы он хранил у себя дома. Запрещённые предметы обнаружили полицейские в апреле 2025 года.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии строгого режима и 30 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.

