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Брянец отправится в колонию за оскорбление судьи

2023, 19 июля 13:38 Происшествия
Брянец отправится в колонию за оскорбление судьи
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Житель Новозыбкова, оскорбивший судью в заседании, приговорен к колонии. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Клинцовский районный суд  рассмотрел уголовное дело о неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи. Приговор выслушал 42-летний житель города Новозыбкова.

Мужчина обвинялся в совершении разбойного нападения. В зале судебных заседаний Новозыбковского городского суда во время оглашения приговора он высказал в адрес судьи оскорбительные слова.  За это обвиняемый четыре года и восемь месяцев проведут в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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