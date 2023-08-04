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Брянец отправится в колонию за тайник с наркотиками в снегу

2023, 04 августа 08:47 Происшествия
Брянец отправится в колонию за тайник с наркотиками в снегу
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Житель Новозыбкова отправится в колонию на семь с половиной лет за тайник с наркотиками в снегу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Новозыбкова рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель города.

21 ноября 2022 года мужчина попытался сделать «закладку» с 0.2 граммами синтетического наркотика в снегу. Правоохранители пресекли попытку сбыть запрещённые вещества.

Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

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