Брянец получил условный срок за гибель мотоциклиста в аварии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брасовского района рассмотрел уголовное дело о смертном дорожно-транспортном происшествии. Приговор выслушал 61-летний житель Брянска.

Днём 10 октября прошлого года на 424 км автодороги М-3 в Брасовском районе фигурант за рулём автомобиля Chevrolet, выезжая с правой обочины на проезжую часть, не пропустил мотоцикл При столкновении смертельный травмы получил байкер — 34-летний житель Брасовского района.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.