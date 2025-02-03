Брянец получил условный срок за хранение взрывчатка и оружия. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Приговор выслушал житель Брасовского района.

Мужчина незаконно хранил дома почти 260 грамм самодельных взрывчатых веществ, две винтовки, 96 патронов к нарезному спортивному и охотничьему оружию, 10 патронов калибра 7,62 мм. В сентябре прошлого года всё то изъяли у фигуранта сотрудники полиции.

Суд приговорил виновного условному сроку и штрафу в пять тысяч рублей. Решение не вступил в законную силу.