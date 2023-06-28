Брянец попался с поличным на краже электрокабеля

Бывший работник брянского предприятия попался с поличным на краже 150 метров электрокабеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Представитель производственного предприятия в Фокинском районе Брянска сообщил о хищении из запертого помещения 150 метров электрокабеля. Стражи порядка обыскали территорию и нашли бухту провода, спрятанную в кустах. Они предположили, что вор планировал вернуться за добычей и установили наблюдение.

Около полуночи за кабелем пришел мужчина. Оперативники его задержали и доставили в отдел.

56-летний мужчина раньше работал на предприятии и знал, где хранится кабель. Ломом он сбил замки на двери в цех, а ножовкой нарезал несколько бухт кабеля. Пока он трудился, наступил рассвет. Не желая привлекать внимание, мужчина решил припрятать похищенное до следующей ночи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».