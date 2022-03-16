Брянец похитил музыкальное оборудование на три миллиона рублей

Владелец хранил технику в гараже, запертом на старый замок.

В полицию обратился 32-летний житель Володарского района Брянска. Из его гаража пропало музыкальное оборудование стоимостью около трёх миллионов рублей. Дверь в помещение вскрыл неизвестный.

Полицейские установили причастность к краже судимого 37-летнего жителя Орловской области. Незадолго до кражи подозреваемый подвозил владельца гаража. Он увидел дорогостоящее оборудование, запертое на старый навесной замок.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может попасть в тюрьму на срок до 10 лет.