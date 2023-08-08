Брянец похитил пенсию у спящего приятеля

Житель Почепского района похитил пенсию у спящего приятеля после застолья. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился пожилой житель Почепского района. Он лишился 20 тысяч рублей пенсионных выплат. Накануне мужчина пил у себя дома в компании знакомого. Проснувшись утром заявитель и обнаружил пропажу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого 39-летнего жителя района. Мужчина признался, что перед уходом забрал из кармана рубашки спящего приятеля только что полученную пенсию. Деньги он «прогулял» в кафе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ущерб фигурант возместил.