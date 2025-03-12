Брянец предстанет судом за причинение знакомой тяжёлых травм. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о об умышленном причинении вреда здоровью. В преступлении обвиняют 21-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, днём 22 июля прошлого года пьяный мужчина во дворе дома №81/2 по проспекту Московскому поссорился со знакомой. Он бросил керамическую тарелку в женщину, попав ей в лицо. Пострадавшая получила травмы.

А вечером 20 декабря в квартире дома № 77 на улице Богдана Хмельницкого в Брянске фигурант избил ту же женщину. Он получила тяжкий вред здоровью.