Брянец проведёт девять лет в колонии за убийство знакомого

2026, 12 марта 09:02

Брянец проведёт девять лет в колонии за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм мужчине. На скамье подсудимых оказался 29-летний житель областного центра.

Вечером 15 ноября прошлого года на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Красноармейской пьяный фигурант поссорился со знакомым. Обвиняемый схватил приятеля за затылок и с силой ударил его головой о металлические перила лестничного ограждения, а затем толкнул на бетонный пол. С черепно-мозговой травмы потерпевшего доставили в больнице, где он и умер на следующий день.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.