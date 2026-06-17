Брянец проведёт шесть лет в колонии за мошенничество

2026, 17 июня 14:28

Брянец проведёт шесть лет в колонии за хищении транспортных средств и денег. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 21-летний житель Унечского района.

С февраля по сентябрь 2025 года фигурант под предлогом перепродажи похитил у жителей региона девять автомобилей и пять скутеров. Ещё пять потерпевших заплатили обвиняемому за ремонт их транспортных средств. Но своих обязательств мужчина выполнять не планировал. Он похитил более 1,9 миллиона рублей.

Суд отправил виновного на шесть лет в колонию, а также удовлетворил иски потерпевших о взыскании имущественного и морального вреда. Решение не вступило в законную силу.