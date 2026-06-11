Иностранца ждёт суд за гибель мужчины в ДТП на брянской трассе

2026, 11 июня 13:25

Иностранца ждёт суд за гибель мужчины в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Злынковский районный суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушает иностранный гражданин.

По версии правоохранителей, днём 28 января на трассе «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» фигурант за рулём автопоезда Volvo выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток и врезался в автомобиль Kia Rio. 50-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.