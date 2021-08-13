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Брянец разбился на скутере и пришел в больницу на осмотр

2021, 13 августа 09:56 Происшествия
Брянец разбился на скутере и пришел в больницу на осмотр
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С множественными травмами лица его госпитализировали. 

12 августа в дежурную часть ГИБДД сотрудники медицинского учреждения сообщили о происшествии на дороге, виновник которого пришел травмированный в больницу на осмотр. 

40-летний мужчина пояснил, что утром того же дня около дома 10 «А» по Московскому проезду на закрытой территории складских помещений он упал со скутера. Так как мотошлема на нем не было, он получил травмы головы.  

После падения он добрался до больницы, пришел на осмотр. С переломом нижней челюсти, ушибами носа, переломом лицевого скелета его госпитализировали. 

За езду без шлема в отношении скутериста возбудили административное расследование. 

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