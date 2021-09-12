Брянец убил брата молотком и 12 дней прятал труп в подвале

Он попытался обжаловать приговор и сократить срок заключения.

28-летний житель Радицы-Крыловки поссорился со старшим братом и нанес ему не менее 12 ударов молотком по голове. Тело он в течение 12 дней хранил в подвале своего дома, после чего вызвал полицию и сознался в преступлении.

Бежицкий районный суд приговорил братоубийцу к 11 годам колонии строгого режима, однако он счет приговор излишне суровым и подал апелляцию. Брянский областной суд ее не удовлетворил.