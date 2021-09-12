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Брянец убил брата молотком и 12 дней прятал труп в подвале

2021, 12 сентября 09:00 Происшествия
Брянец убил брата молотком и 12 дней прятал труп в подвале
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Он попытался обжаловать приговор и сократить срок заключения.

28-летний житель Радицы-Крыловки поссорился со старшим братом и нанес ему не менее 12 ударов молотком по голове. Тело он в течение 12 дней хранил в подвале своего дома, после чего вызвал полицию и сознался в преступлении.

Бежицкий районный суд приговорил братоубийцу к 11 годам колонии строгого режима, однако он счет приговор излишне суровым и подал апелляцию. Брянский областной суд ее не удовлетворил.

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