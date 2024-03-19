В Радице-Крыловка почти готова временная железнодорожная платформа, построенная на период половодья. Об этом сообщили в городской администрации.

Посёлок Радица-Крыловка Бежицкого района областного центра продолжают готовить к весеннему половодью. Так, сотрудники РЖД почти доделали временную платформу на пересечении улиц Фокина и Переездной. На административном здании установили новое табло для информирования населения. Для паводковой бригады купили водонепроницаемые костюмы.

В ближайшее время на дороге по улице Ленина специалисты поставят сигнальные «вешки». По ним водители смогут ориентироваться на подтопленных участках.