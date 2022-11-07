Брянец угнал трактор и уснул за рулём

Житель Трубчевского района решит покататься на чужом тракторе по заснул по дороге. Об этом рассказали в региональном УМВД.

42-летний житель деревни Шуклино решил добраться до дома на тракторе, оставленном около леса. Пьяному мужчине такое решение пришлось по душе. Он смог завести трактор, но около села Плюсково не справился с управлением. Сельхозтехника врезалась в столб. А мужчина, так и не добравшись до дома, заснул в кабине. Разбудили его полицейские.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне.