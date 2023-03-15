Брянец хотел порадовать подругу краденным плюшевым медведем

Житель Дятьковского района хотел подарить возлюбленной игрушечного медведя, похищенного им из магазина. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина с подарками в торговом центре в Бежицком районе Брянска. Один из покупателей незаметно вынес из зала большого игрушечного белого медведя, стоимость более пяти тысяч рублей.

Стражи порядка быстро задержали подозреваемого. Ранее судимый 29-летний житель Дятьковского района рассказал, что хотел порадовать подарком свою подругу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.