Брянец забил свою мать до смерти

Ему грозит 11 лет тюрьмы.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Бежицкого района областного центра. По версии следствия, в марте 2021 года мужчина находился дома на улице Кромской. Он поссорился со своей 55-летней матерью и жестоко её избил. Он полученных травм женщина умерла.

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.