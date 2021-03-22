Брянская фирма нанесла ущерб в 30 млн бюджету России из-за неуплаты налогов
По информации СУ СК РФ по Брянской области, директора коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
С июля 2015 года по январь 2018 года генеральный директор ООО «Производственное Объединение «Брянский Завод Трубопроводной Арматуры» в целях уменьшения расходов общества на налоги, представлял в налоговые органы декларации с включением в них заведомо ложных сведений по НДС и необоснованно завышенных сведений о расходах предприятия.
Руководитель использовал реквизиты контрагентов, якобы поставивших предприятию обвиняемого товары на сумму более 201 миллиона рублей.
Ущерб бюджету России составил более 30 миллионов рублей.
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