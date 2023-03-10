Брянская пенсионерка помогла поймать курьера телефонных мошенников

Бдительная брянская пенсионерка помогла полиции задержать курьера телефонных обманщиков. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась дочь 82-летней жительницы Брянска. Она рассказала, что пожилой женщине позвонили мошенники. Неизвестный представился внуком и сообщил, что попал в ДТП. Затем в разговор вступила незнакомка и предложила за 150 тысяч не привлекать родственника к ответственности.

Бдительная женщина заподозрила обман. Она попросила дать ей время для сбора необходимой суммы, а сама позвонила дочери. Прибывшие полицейские задержали прибывшего за деньгами 25-летнего жителя Москвы. Курьер был в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило освидетельствование.

На молодого человека стражи порядка составили административный протокол. Также ему грозит уголовная ответственность за пособничество в мошенничестве.