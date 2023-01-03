Брянскую пенсионерку обманули мошенники в первый день года
Пенсионерка из Дятьковского района попала на удочку телефонных обманщиков в первый день нового года. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратилась 87-летняя жительница Дятьковского района. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что её внучка совершила преступления. Избежать наказания возможно за деньги. Женщина передала курьеру 100 тысяч рублей.
Лишь позже пенсионерка связалась с родными и выяснила, что помощь внучке не требовалась. Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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