Брянская прокуратура настояла на ужесточении наказания наркоторговцу

Брянская прокуратура настояла на замене условного срока реальным для торговца запрещенными веществами.

Суд Советского района Брянска вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Московской области. Его осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Мужчина приехал в Брянск, получил от соучастника запрещённое вещество и разложил его в тайниках на территории Советского района. Преступление пресекли стражи порядка. Сотрудниками полиции изъяли наркотики из незаконного оборота.

Суд виновному с учетом состояния здоровья назначил лишение свободы на семь с половиной лет условно с испытательным сроком 5 лет. Прокуратура сочла приговор мягким. Брянский областной суд рассмотрел апелляцию и заменил наказание на реальное тюремное заключение. Приговор вступил в законную силу.