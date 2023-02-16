Брянская прокуратура настояла на ужесточении наказания наркоторговцу

Брянская прокуратура настояла на замене условного срока реальным для торговца запрещенными веществами.
Суд Советского района Брянска вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Московской области. Его осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
Мужчина приехал в Брянск, получил от соучастника запрещённое вещество и разложил его в тайниках на территории Советского района. Преступление пресекли стражи порядка. Сотрудниками полиции изъяли наркотики из незаконного оборота.
Суд виновному с учетом состояния здоровья назначил лишение свободы на семь с половиной лет условно с испытательным сроком 5 лет. Прокуратура сочла приговор мягким. Брянский областной суд рассмотрел апелляцию и заменил наказание на реальное тюремное заключение. Приговор вступил в законную силу.
15.02.2023 12:26
Взрослым — о «детских» выплатах. Кто и когда получит Единое пособие в регионе?
9 февраля Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый «детским выплатам» и порядку получения единого пособия. На вопросы смолян ответили управляющий Отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко и заместитель начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Семченкова. Напомним, с 1 января 2023 года произошли изменения в
15.02.2023 12:14
Испить колодезной воды
В Смоленской области отремонтируют действующие и построят новые колодцы. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. Глава региона напомнил, что в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе в ходе одного из заседаний регионального парламента внесли инициативу по строительству новых либо капремонту уже имеющихся колодцев на территории сельских поселений области. «Безоговорочно её
15.02.2023 12:07
На село — с концертами
С этого года в Смоленском районе заработал передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб. Или, как его ещё называют, Дом культуры на колёсах. Он был приобретён в рамках нацпроекта «Культура». А это значит, что жители небольших деревень, которые находятся далеко от более крупных населённых пунктов, не останутся без внимания культмассового сектора: они смогут посещать концерты и
15.02.2023 11:54
Строить, лечить и воспитывать. В регионе продолжается возведение социальных объектов
В администрации области под председательством губернатора Алексея Островского прошло рабочее совещание, в ходе которого глава региона заслушал отчёты подчинённых о ходе строительства социально значимых объектов в Смоленске. «В приоритетном порядке обращаю внимание профильных чиновников на соответствие сроков и этапов проведения работ конкурсной документации, возникающие риски и организацию претензионной работы в случае необходимости», — подчеркнул по