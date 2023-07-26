Брянская прокуратура помогает инвалиду вернуть похищенные мошенниками деньги

Брянская прокуратура через суд помогает женщине-инвалиду вернуть похищенные мошенниками 180 тысяч рублей.

В надзорное ведомство Жуковского района обратился мужчина в интересах своей матери- инвалида. В 2020 году женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Лжебанкиру она сообщила номер своей карты и со счета пропали более 180 тысяч рублей.

Правоохранители установили владельца банковского счета, на который первоначально были переведены деньги потерпевшей. Оказалось, что 21 — летний житель Ленинградской области оформлял на себя банковские карты и передавал их третьим лицам за вознаграждение.

Прокуратура обратилась в Сланцевский городской суд Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с владельца счета 180 тысяч, а также процентов за пользование деньгами потерпевшей.