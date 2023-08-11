Брянская прокуратура проверяет информацию о провалившейся в лужу женщине
Брянская прокуратура проверяет информацию из СМИ о женщине, провалившейся в лужу.
Накануне в СМИ появилась информация о инциденте в Советском районе Брянска. На улице Дуки около сквера Трудовой славы во время ливня в яму с водой провалилась девушка. Отверстие образовалось во время ремонта.
На сообщение отреагировала прокуратура Советского района Брянска. Надзорное ведомство проводит проверку по опубликованному видео. Оно даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.
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