Брянская прокуратура проверяет информацию о провалившейся в лужу женщине

Брянская прокуратура проверяет информацию из СМИ о женщине, провалившейся в лужу.

Накануне в СМИ появилась информация о инциденте в Советском районе Брянска. На улице Дуки около сквера Трудовой славы во время ливня в яму с водой провалилась девушка. Отверстие образовалось во время ремонта.

На сообщение отреагировала прокуратура Советского района Брянска. Надзорное ведомство проводит проверку по опубликованному видео. Оно даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.