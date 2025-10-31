Брянская прокуратура выявила два факта фиктивного установления отцовства мигрантами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Брянской области выявили нарушение миграционного законодательства. Жительница Почепского района за деньги согласилась установить отцовство граждан Азербайджана и Таджикистана на своих четырёх детей. Участвовать в воспитании мужчины не планировали. Мигранты хотели получить в упрощенном порядке вида на жительство в Российской Федерации.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании установления отцовства фиктивными. Документы находятся на рассмотрении.