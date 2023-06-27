Брянские пограничники спасли утопающего

Брянские пограничники вытащили из озера тонущего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

При следовании к месту несения службы на окраине поселка Суземка пограничники заметили в озере тонущего мужчину. Он не мог самостоятельно выбраться на берег.

Один из сотрудников бросился в воду на помощь утопающему. А его напарник позвонил спасателям и в скорую помощь.

Мужчину спасли. После оказания первой медицинской помощи его отвезли в больницу Суземского района.