В Суземке на два дня закроют железнодорожный переезд из-за ремонта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Железнодорожный переезд 487 км станции Суземка закроют для машин на два дня. С 10 часов 4 марта до 16 часов 5 марта специалисты будут менять плиты устройства заграждения переезда. Объехать этот участок автомобилисты могут через путепровод 489 км.